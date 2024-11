‘ઈન્દિરા ગાંધી સ્વર્ગમાંથી ઉતરે તો પણ કલમ 370 પાછી નહીં આવે’: અમિત શાહ

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં નવી સરકાર બન્યા બાદ કલમ 370ને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની ઓમર અબ્દુલ્લા સરકાર સતત કહી રહી છે કે તે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં કલમ 370 પાછી લાવશે. આ મુદ્દે રાજ્ય વિધાનસભામાં અનેક વખત ગરમાગરમી સર્જાઈ છે. હવે આ મુદ્દે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

મહારાષ્ટ્રના ધુલે જિલ્લાના સિંધખેડામાં એક ચૂંટણી રેલીને સંબોધતા અમિત શાહે કહ્યું કે કલમ 370 કોઈપણ કિંમતે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં પરત કરવામાં આવશે નહીં. તેમણે આગળ કહ્યું, ‘મહાયુતિનો અર્થ ‘વિકાસ’ અને અઘાડી (મહા વિકાસ આઘાડી)નો અર્થ ‘વિનાશ’ થાય છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિકાસ લાવનારાઓને સત્તા પર લાવવા કે વિનાશ કરનારાઓને.

પૂર્વ પીએમ મનમોહન સિંહ પર નિશાન સાધતા અમિત શાહે કહ્યું, ‘પીએમ મોદીએ દેશને સમૃદ્ધ અને સુરક્ષિત બનાવ્યો છે. મનમોહન સિંહના સમયમાં ભારત વિશ્વની અર્થવ્યવસ્થાની યાદીમાં 11મા સ્થાને હતું, પરંતુ મોદીએ દેશને પાંચમા સ્થાને લાવી દીધો. 2027માં ભારતની અર્થવ્યવસ્થા વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા હશે. આઘાડી લોકો (મહા વિકાસ આઘાડી) ખોટા વચનો આપે છે.

The BJP is going to form the government in Jharkhand, and the Mahayuti government is going to come to power in Maharashtra. This is because Congress makes false promises and misleads people.

Recently, Rahul Gandhi was seen waving a copy of Baba Saheb's constitution.

