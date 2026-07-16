કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પરિવાર સાથે ભગવાન જગન્નાથની મંગળા આરતીમાં લીધો ભાગ

ગુજરાતની અસ્મિતા સમાન અને ભક્તિના સૌથી મોટા મહોત્સવ એવી અમદાવાદની ૧૪૯મી ભગવાન જગન્નાથજીની ભવ્ય રથયાત્રાનો મંગલ પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. અષાઢી બીજના આ પાવન પર્વે વહેલી સવારના શાંત અને આધ્યાત્મિક વાતાવરણ વચ્ચે કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિતભાઈ શાહે તેમના પરિવાર સાથે જમાલપુર સ્થિત ઐતિહાસિક જગન્નાથ મંદિરે પહોંચીને ભગવાનની મંગળા આરતીનો દિવ્ય લાભ લીધો હતો. જ્યારે મંદિરના ગર્ભગૃહમાં આરતીના દીવા પ્રગટાવવામાં આવ્યા, ત્યારે સમગ્ર પરિસર ‘જય જગન્નાથ’ અને ‘હરિ બોલ’ના ગગનભેદી નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
Ahmedabad, Gujarat: The 149th annual Rath Yatra of Lord Jagannath will begin today from the Jagannath Temple in Jamalpur. The entire temple premises are illuminated with festive decorations, creating a Diwali-like atmosphere. Extensive security arrangements have been made, with… pic.twitter.com/QW3MZaPkNe
— IANS (@ians_india) July 15, 2026
વર્ષો જૂની પરંપરાનો અવિરત નિર્વાહ
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ દર વર્ષે અષાઢી બીજે અમદાવાદની રથયાત્રાના પ્રારંભે મંગળા આરતીમાં હાજરી આપવાની પોતાની વર્ષો જૂની પરંપરા આજે પણ એટલી જ શ્રદ્ધાપૂર્વક નિભાવી રહ્યા છે. તેઓ દેશના ગમે તેટલા વ્યસ્ત રાજકીય શિડ્યુલમાં હોય, છતાં રથયાત્રાના દિવસે મંગળા આરતીનો લાભ લેવાનું ક્યારેય ચૂકતા નથી. પ્રભુ પ્રત્યેના તેમના આ અખંડ સમર્પણ અને અડગ આસ્થાને જોઈને મંદિરમાં ઉપસ્થિત હજારો ભક્તો પણ ભક્તિના રંગમાં તરબોળ થઈ ગયા હતા.
Ahmedabad, Gujarat: Union Home Minister Amit Shah arrived at the Jagannath Temple with his family to attend the Mangala Aarti, while Deputy CM Harsh Sanghavi also visited the temple premises ahead of the 149th Jagannath Rath Yatra. The grand procession will begin from the… pic.twitter.com/WAcjGHhQqp
— IANS (@ians_india) July 15, 2026
દેશની પ્રગતિ અને ગુજરાતની સુખાકારી માટે પ્રાર્થના
ભાવુક અને ભક્તિમય માહોલમાં મંગળા આરતી પૂર્ણ થયા બાદ, અમિતભાઈ શાહે મંદિરના મુખ્ય પુરોહિતો અને સંતોના સાનિધ્યમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાજીની વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરી હતી. આ અવસરે તેમણે સમગ્ર દેશની ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ અને ગુજરાતમાં કાયમી શાંતિ, સલામતી તેમજ સમૃદ્ધિ જળવાઈ રહે તે માટે ભગવાન સમક્ષ આશીર્વાદ માંગ્યા હતા. મંગળા આરતી અને પૂજન બાદ ગૃહમંત્રીએ મંદિર પ્રશાસન અને સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ પાસેથી રથયાત્રાના ભવ્ય રૂટ, સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને તૈયારીઓ અંગેની ઝીણવટભરી માહિતી મેળવી હતી.
ભક્તોમાં નવી ઉર્જાનો સંચાર
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીની આ ધાર્મિક મુલાકાતે ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું છે કે જીવન ગમે તેટલી જવાબદારીઓથી ભરેલું હોય, પરંતુ ઈશ્વર ભક્તિ અને પરંપરા માટેનો સમય સર્વોપરી છે. ભગવાન જગન્નાથજીના આશીર્વાદ મેળવીને જ્યારે અમિતભાઈ શાહે મંદિર પરિસરમાંથી વિદાય લીધી, ત્યારે ત્યાં હાજર લાખો શ્રદ્ધાળુઓમાં એક નવી ઉર્જા, ઉત્સાહ અને હર્ષોલ્લાસનો સંચાર થયો હતો. આ વર્ષની મંગળા આરતીએ ૧૪૯મી રથયાત્રાની એક એવી દિવ્ય શરૂઆત કરી છે, જે આવનારા આખા વર્ષ દરમિયાન તમામ ભક્તોના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને પ્રેરણાનો પ્રકાશ પાથરતી રહેશે.