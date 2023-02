નાગાલેન્ડ: પૂર્વોત્તરમાંથી AFSPA કાયદો હટાવવામાં આવશે : અમિત શાહ

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે એક જાહેર સભા દરમિયાન કહ્યું કે નાગા શાંતિ સમજૂતી માટે વાતચીત ચાલી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા શરૂ કરાયેલું કામ ટૂંક સમયમાં ફળ આપશે. ગૃહમંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે તેમને આશા છે કે AFSPA કાયદો સમગ્ર પૂર્વોત્તર ભારતમાંથી ટૂંક સમયમાં હટાવી લેવામાં આવશે. તમને જણાવી દઈએ કે પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાં લાંબા સમયથી AFSPA કાયદાને હટાવવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે અને તે એક મોટો રાજકીય મુદ્દો છે.

There are issues related to development & rights in Eastern Nagaland. Home Ministry is in talks with ENPO (Eastern Nagaland Peoples Organisation) to address the issue & reach an agreement for bringing development & rights to people: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/8PH21bbqDB

મંગળવારે નાગાલેન્ડના તુએનસાંગ વિસ્તારમાં એક જાહેર સભાને સંબોધતા અમિત શાહે કહ્યું કે પૂર્વી નાગાલેન્ડમાં વિકાસ સંબંધિત કેટલાક મુદ્દાઓ છે, જે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી પછી ઉકેલવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે નાગા શાંતિ સમજૂતી પર વાતચીત ચાલી રહી છે અને તેમને આશા છે કે વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા લેવામાં આવેલી પહેલ ઉત્તર પૂર્વમાં શાંતિ લાવી શકે છે. ઉત્તર પૂર્વમાં આતંકવાદના મુદ્દા પર વાત કરતા અમિત શાહે કહ્યું કે ભાજપના શાસનમાં હિંસાની ઘટનાઓમાં 70 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.

Tuensang, Nagaland | I want to remind you that before 2014, Nagaland was plagued by firing, bomb blasts. After 2014, PM Modi took forward the Naga peace talks by signing a peace agreement. Today Nagaland has moved forward in direction of development: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/cvS2x8x6Hi

