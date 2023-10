શ્રીલંકાએ અફઘાનિસ્તાનને 242 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો

અફઘાનિસ્તાનના બોલરોએ તબાહી મચાવી હતી અને શ્રીલંકાને પૂરી 50 ઓવર પણ રમવા દીધી ન હતી. શ્રીલંકાની ટીમ 49.3 ઓવરમાં 241 રન જ બનાવી શકી હતી. અફઘાનિસ્તાન તરફથી ફઝલહક ફારૂકીએ સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી હતી. શ્રીલંકા તરફથી પથુમ નિસાન્કાએ 46 રન, કુસલ મેન્ડિસે 39 રન, સદિરા સમરવિક્રમાએ 36 રન, એન્જેલો મેથ્યુસે 23 રન અને મહેશ દીક્ષાનાએ 29 રન બનાવ્યા હતા. શ્રીલંકાના ઘણા બેટ્સમેનોએ સારી શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ અફઘાનિસ્તાનના બોલરોએ કોઈને મોટી ઈનિંગ્સ રમવા દીધી નહોતી.

