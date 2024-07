લગ્નના આટલા વર્ષો પછી રિતેશ-જેનિલિયાએ લીધો આટલો મોટો નિર્ણય

મુંબઈ: બોલિવૂડ એક્ટર રિતેશ દેશમુખ અને જેનેલિયા ડિસોઝા એક આદર્શ કપલ છે. બંને ઘણીવાર એકબીજા પર પ્રેમ વરસાવતા જોવા મળે છે. રિતેશ અને જેનેલિયાના લગ્નને 12 વર્ષ થયા છે અને બંનેને 2 સુંદર બાળકો છે. હવે રિતેશ અને જેનેલિયાએ લગ્નના આટલા વર્ષો પછી તેમના જીવન સાથે જોડાયેલો એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. જેના વિશે તે ઘણા સમયથી વિચારી રહ્યો હતો. વાસ્તવમાં આ કપલે પોતાના અંગોનું દાન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. બંને આ ઉમદા હેતુ માટે આગળ વધ્યા છે.

રિતેશ દેશમુખ અને જેનેલિયા ઘણા સમયથી અંગદાન વિશે વિચારી રહ્યા હતા. હવે તેમના નિર્ણય પર નેશનલ ઓર્ગન એન્ડ ટિશ્યુ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન (NOTTO) એ એક પોસ્ટ શેર કરી છે અને ચાહકો સાથે એક વીડિયો શેર કર્યો છે અને કપલની પ્રશંસા કરી છે અને તેમનો આભાર માન્યો છે. વીડિયોમાં રિતેશ અને જેનેલિયાએ તેને સુંદર ગિફ્ટ ગણાવી છે અને લોકોને અંગોનું દાન કરવાની અપીલ કરી છે.

પીએમ મોદીએ પણ લોકોને અંગદાન અંગે જાગૃત કર્યા

તમને જણાવી દઈએ કે આ પહેલા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ ‘મન કી બાત’ કાર્યક્રમમાં લોકોને અંગદાન અંગે જાગૃત કરી ચૂક્યા છે. અંગદાન ખરેખર એક ઉમદા કાર્ય છે. મૃત્યુ પછી તમે તમારા અંગો વડે 8-9 લોકોના જીવન બચાવી શકો છો. આનાથી તમે કોઈના જીવનમાં ઘણી ખુશીઓ ભરી શકો છો અને તમે તેમનામાં હંમેશ માટે જીવંત રહી શકો છો.

Thanks to Riteish Deshmukh & Genelia, the Bollywood star couple for pledging to donate their organs during the ongoing organ donation month of July. Their gesture will motivate others also to connect with the noble cause.#organdonation #Bollywood #savelives pic.twitter.com/lJ1Yiyaj1o

— NOTTO (@NottoIndia) July 6, 2024