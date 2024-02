સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે 8, 9 અને 10 માર્ચે ફૂડ ફેસ્ટિવલ યોજાશે

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે 8, 9 અને 10 માર્ચે 2024 ફૂડ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે. આ ઇવેન્ટ દરમિયાન વાર્તાલાપ કુકિંગ સ્કીલ અને વિચારોના અદાન પ્રદાન અને દક્ષિણ એશિયાના વિવિધ બુકિંગ વારસાની ઉજવણી માટેના એક અનોખા મંચ તરીકે સેટ ઉભો કરવામાં આવ્યો છે. આ ઇવેન્ટમાં કેટલીક અગ્રણી હસ્તીઓ અને કેટલાક સ્ટાર કલાકારો આ ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં ભાગ લેશે. રાજા મહારાજાઓના જે રસોઈયા છે તેમના જેવી જ રસોઈ આ ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં પીરસવામાં આવશે. આ ફેસ્ટિવલમાં જગન્નાથપુરી અને વૃંદાવનના રાધા રમણ મંદિરનું આત્મ પૂર્ણ જીવન પ્રદર્શન જોવા મળશે.

AMC brings the internationally recognised Food For Thought Fest, which will be hosted at the prestigious Sabarmati Riverfront Event Centre from March 8-10.

(1/2)#amc #amcforpeople #foodforthoughtfest #Ahmedabad #municipalcorporation pic.twitter.com/FIQrPizXLI

— Amdavad Municipal Corporation (@AmdavadAMC) February 28, 2024