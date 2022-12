TDP વડા ચંદ્રબાબુ નાયડુના રોડ શો દરમિયાન નાસભાગ, 7 ના મોત

બુધવારે નેલ્લોર જિલ્લાના કંદુકુર ખાતે TDP વડા અને આંધ્રપ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન ચંદ્રબાબુ નાયડુના રોડ શો દરમિયાન નાસભાગમાં 7 થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા. આ દરમિયાન અનેક લોકો ઘાયલ પણ થયા છે. ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન ચંદ્રબાબુ નાયડુ તેમના પક્ષના પ્રચારના ભાગ રૂપે જિલ્લાની મુલાકાતે હતા અને તેમના સ્વાગત માટે હજારો સમર્થકો કંડુકુર ખાતે એકઠા થયા હતા.

Over half a dozen reportedly dead after a stampede during the road show of #TDP chief #ChandrababuNaidu in Kandukur of Nellore Dist. Several injured taken to local hospitals for treatment. #AndhraPradesh pic.twitter.com/uQma24SkmW

ઘટના બાદ ચંદ્રાબાબુ નાયડુ રોડ શો અધવચ્ચે છોડીને હોસ્પિટલ ગયા જ્યાં ઘાયલોને દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારાઓના નજીકના સંબંધીઓને 10 લાખ રૂપિયાની આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરી હતી.

Andhra Pradesh | Seven TDP workers lost their lives after a scuffle broke out between party workers during a public meeting being held by TDP leader N Chandrababu Naidu in Kandukuru of Nellore district today.

7 people have lost their lives, injured admitted to hospital: Police pic.twitter.com/uqU1j8K66X

— ANI (@ANI) December 28, 2022