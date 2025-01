‘વન નેશન વન ઇલેક્શન’ પર JPCની પહેલી બેઠક

‘વન નેશન-વન ઈલેક્શન’ પર બુધવારે પહેલી સંયુક્ત સંસદીય સમિતિ (JPC)ની બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકની અધ્યક્ષતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ પીપી ચૌધરીએ કરી હતી. આ દરમિયાન કાયદા મંત્રાલયે લગભગ 18 હજાર પેજનું પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું હતું. વિપક્ષે આ બિલનો વિરોધ કર્યો હતો. પ્રેઝન્ટેશન બાદ વિપક્ષી સાંસદોએ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા. સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ ધર્મેન્દ્ર યાદવે આ બિલને બંધારણની ભાવના વિરુદ્ધ ગણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર પ્રાદેશિક પક્ષોને ખતમ કરવાનું ષડયંત્ર કરી રહી છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા કલ્યાણ બેનર્જીએ પૂછ્યું કે શું ખર્ચ ઘટાડવો જરૂરી છે કે લોકોના લોકતાંત્રિક અધિકારોનું રક્ષણ કરવું જરૂરી છે.

