ડોશી મર્યાની બીક નથી, જમડા ઘર ભાળે તેની બીક છે
ડોશી એટલે ખૂબ ઉંમરે પહોંચેલ વૃદ્ધા. બહુ ઝાઝું જીવન બાકી ન હોય. ખર્યુ પાન કહેવાય. યમરાજનું તેડું આવે તો પણ ઝાઝી ચિંતા નહીં.
એટલે એવી પરિસ્થિતી કે જેમાં થનાર ઘટનાને કારણે બહુ મોટું નુકસાન થવાની શક્યતા નથી. પણ એ ડોશીને લેવા આવનાર યમદૂતો ઘર જોઈ જાય તેની દહેશત છે.
એકવાર નાની નુકસાની વેઠી પણ લો પણ ત્યાર પછી એક પ્રથા કે ઘરેડ ઊભી થઈ જાય તે નુકસાનકારક બને છે તે સંદર્ભમાં આ કહેવત વપરાય છે.
