આ વર્ષે ભારતને નવી ઉડાન, નવી ઓળખ મળી

વર્ષ 2022 શનિવારે સમાપ્ત થઈ રહ્યું છે. ઘણા ખાટા-મીઠા પ્રસંગોએ આ વર્ષ યાદગાર બનાવ્યું. જ્યારે ભારતે ઘણી ગૌરવશાળી ક્ષણો જોઈ, ત્યાં ઘણા જઘન્ય અપરાધો હતા જેણે દેશને હચમચાવી નાખ્યો. કોરોનાએ ભલે ભારતને ડરાવ્યું ન હોય, પરંતુ કુદરતી આફતોએ ખલેલ પહોંચાડવામાં કોઈ કસર છોડી નથી. આ સિવાય એક તરફ રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ અને બીજી તરફ ચીનમાં કોરોનાનો પ્રકોપ વિશ્વની સાથે ભારતને પણ ચિંતામાં મૂકે છે. પરંતુ, ભારત આ બધાથી ડર્યું નહીં, પરંતુ વધુ ઝડપથી આગળ વધ્યું. આ વર્ષે વિશ્વમાં ભારતની વિશ્વસનીયતા વધુ વધી છે. ચાલો જાણીએ એવી કઈ ઘટનાઓ છે જેણે ભારત અને તેના દેશવાસીઓને ગૌરવ અપાવ્યું.

ભારતને G-20નું પ્રમુખપદ મળ્યું

ભારતને આ વર્ષે G-20નું પ્રમુખપદ મળ્યું છે. ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ જોકો વિડોડોએ બાલીમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને અધ્યક્ષપદ સોંપ્યું.

Today, as India begins its G-20 Presidency, penned a few thoughts on how we want to work in the coming year based on an inclusive, ambitious, action-oriented, and decisive agenda to further global good. #G20India @JoeBiden @planalto https://t.co/cB8bBRD80D

ઈસરોએ EOS-06 ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યો

ISROએ આ વર્ષે 26 નવેમ્બરે પોલર સેટેલાઇટ EOS-06 લોન્ચ કર્યો હતો. આ ભારતનું અત્યાર સુધીનું 56મું PSLV હતું અને આ વર્ષનું પાંચમું પ્રક્ષેપણ હતું.

PSLV-C54/EOS-06 Mission is accomplished. The remaining satellites have all been injected into their intended orbits. pic.twitter.com/5rFSRFzwWz

ભારતમાં 5G ની મજબૂત શરૂઆત

ભારતે આ વર્ષે દેશમાં 5-G નેટવર્ક શરૂ કર્યું છે. તે DoT ટેક્નોલોજી સાથે 13 મોટા શહેરોમાંથી શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

https://twitter.com/narendramodi/status/157609796553338470

ભારતીય હોકી ટીમે ઇતિહાસ રચ્યો છે

ભારતીય મહિલા હોકી ટીમે આ વર્ષે FIH મહિલા નેશન્સ કપ જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો હતો. ટીમે સ્પેનને 1-0થી હરાવીને કપ જીત્યો હતો. આ જીત સાથે ભારતીય હોકી ટીમ માટે 2023-24 પ્રો-લીગમાં રમવાનો રસ્તો લગભગ આસાન બની ગયો છે.

Cheer For India!

Big claps 👏👏👏 for #IndiaWomensHockeyTeam on homecoming after clinching #FIHNationsCup held at Valencia in Spain. With the win, the team has also qualified for the FIH Pro League for 2023-2024.

Our girls' winning spirit is high. Best wishes. @TheHockeyIndia pic.twitter.com/5o8bil0LjR

— RajyavardhanRathore (@Ra_THORe) December 20, 2022