સ્પેનના કાર્લોસ અલ્કારાઝે ઈતિહાસ રચી વિમ્બલ્ડન ટાઇટલ જીત્યું

સ્પેનના કાર્લોસ અલ્કારાઝે વિમ્બલ્ડન 2024ની ફાઇનલમાં નોવાક જોકોવિચને હરાવીને બીજી વખત વિમ્બલ્ડન ટાઇટલ જીત્યું છે. અલ્કારાઝે જોકોવિચને સીધા સેટમાં 6-2, 6-2, 7-6થી હરાવીને સતત બીજી વખત આ ખિતાબ જીત્યો છે. 24 વખતના ગ્રાન્ડ સ્લેમ વિજેતા જોકોવિચને પણ ગયા વર્ષે વિમ્બલ્ડનની ફાઇનલમાં અલ્કારાઝથી પરાજય મળ્યો હતો.

