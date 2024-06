પાકિસ્તાનની સંસદમાં ભારતની ચૂંટણી પર કેમ થઈ રહી છે ચર્ચા?

ભારતના વિપક્ષી નેતાઓ ચૂંટણી પંચ અને ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનો (EVM) પર સવાલો ઉઠાવતા રહે છે. જોકે, પાકિસ્તાની સંસદમાં વિપક્ષી નેતાએ ઈવીએમ અને ભારતીય ચૂંટણી પ્રણાલીના વખાણ કર્યા છે. પાકિસ્તાનના વિપક્ષી નેતા શિબલી ફરાઝે પાકિસ્તાનની ચૂંટણી પ્રણાલી પર સવાલો ઉઠાવ્યા અને કહ્યું કે ભારતે આટલી મોટી ચૂંટણી કોઈપણ પ્રકારની ધાંધલધમાલ વગર કરાવી.

પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાનની પાર્ટી પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઈન્સાફે પાકિસ્તાનની ચૂંટણી પ્રક્રિયા અને ધાંધલ ધમાલ પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે, ‘હું આપણા દુશ્મન દેશનું ઉદાહરણ આપવા માંગતો નથી, ત્યાં હમણાં જ ચૂંટણી થઈ છે… 80 કરોડ લોકોએ મતદાન કર્યું.. કેટલા હજાર મતદાન મથકો બનાવ્યા.. એક જ જગ્યાએ એક વ્યક્તિ માટે પણ મતદાન મથકો બનાવ્યા. એક મહિના કરતાં વધુ સમય સુધી ચૂંટણીઓ યોજાઈ, ઈવીએમનો ઉપયોગ કરીને ચૂંટણી યોજાઈ.

