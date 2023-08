વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ભારતને પાંચમી T20માં 8 વિકેટે હરાવી 3-2થી સિરીઝ પર કબ્જો કર્યો

વેસ્ટ ઈન્ડિઝે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પાંચમી અને અંતિમ નિર્ણાયક મેચમાં ભારતને આઠ વિકેટે હરાવ્યું. આ જીત સાથે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે આ T20 શ્રેણી પણ 3-2થી કબજે કરી લીધી છે. ફ્લોરિડાના લોડરહિલમાં રમાયેલી પાંચમી મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 20 ઓવરમાં નવ વિકેટ ગુમાવીને 165 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 18 ઓવરમાં બે વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધો હતો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમે પ્રથમ બે T20 જીતી હતી. આ પછી ટીમ ઈન્ડિયાએ વાપસી કરી અને ત્રીજી અને ચોથી ટી20 જીતી લીધી. જો કે, પાંચમી T20 હારવાની સાથે ભારતીય ટીમે શ્રેણી પણ ગુમાવી દીધી હતી. નિકોલસ પૂરન અને બ્રાન્ડન કિંગે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે 107 રનની ભાગીદારી કરીને ભારતને મેચ અને શ્રેણી જીતવાથી દૂર રાખ્યું હતું. બ્રાન્ડોન કિંગ 55 બોલમાં 85 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો.

Nicholas Pooran and Brandon King have put West Indies on course for a series win before rain interrupts play 😮#WIvIND | 📝: https://t.co/siegjjubso pic.twitter.com/glI1jMIO20

— ICC (@ICC) August 13, 2023