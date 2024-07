શ્રીલંકામાં ફેન્સે કર્યું એવું વર્તન કે કોહલી થઈ ગયો ગુસ્સે

બાબર આઝમ જે નામ છેલ્લા 6 મહિનાથી ટીકાકારોના વર્તુળમાં છે. ODI વર્લ્ડ કપ 2023 બાદથી પાકિસ્તાનના કેપ્ટન બાબરની ભારે ટીકા થઈ રહી છે. બાબરના આવા ઘણા વિડીયો આવતા રહે છે જ્યારે પ્રશંસકોએ સામેથી તેના પર ટિપ્પણી કરી હતી, જેના પછી બાબર ગુસ્સામાં જોવા મળ્યો હતો. હવે ટીમ ઈન્ડિયાના દિગ્ગજ વિરાટ કોહલી સાથે પણ આવી જ હરકતો જોવા મળી રહી છે. શ્રીલંકામાં એક પ્રશંસકે વિરાટને કંઈક એવું કહ્યું કે કોહલી ગુસ્સામાં જોવા મળ્યો.

Virat Kohli got angry after being called ‘ chokli ‘ by fans in Srilanka.

Maybe fans ain’t happy after his 48 ball fifty in T20 world cup final. pic.twitter.com/aDrCyhUWrh

