VIDEO: ભાષણની વચ્ચે જ રડવા લાગ્યા આ મહિલા નેતા

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હીના પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાને જામીન આપી દીધા છે. સિસોદિયાને જામીન મળ્યાની ખુશીમાં દિલ્હીના મંત્રી આતિશી ભાવુક થઈ ગયા. તેમણે કહ્યું કે આજે સત્યની જીત થઈ છે. દિલ્હીના વિદ્યાર્થીઓનો વિજય થયો છે. સિસોદિયને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા, ગરીબ બાળકોને સારું શિક્ષણ આપવાનું પરિણામ!

સિસોદિયાને જામીન મળતા જ આતિશી ભાવુક થઈ ગઈ

મંત્રી આતિશીએ કહ્યું કે દિલ્હીમાં શિક્ષણ ક્રાંતિના પિતા મનીષ સિસોદિયાને ખોટા કેસમાં ફસાવીને 17 મહિના સુધી જેલમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. આટલું કહીને આતિષી રડવા લાગ્યા. દિલ્હીના મંત્રીએ કહ્યું કે આજે સત્યની જીત થઈ છે. દિલ્હીનું શિક્ષણ જીત્યું. દિલ્હીના બાળકો જીત્યા.

Watch: Delhi Minister Atishi Marlena gets emotional during the school inauguration ceremony following the verdict granting AAP leader Manish Sisodia bail, says, “…Today will be remembered in the history of India’s education system. Today marks the victory of the founder of the… pic.twitter.com/6ztO01TU77

— IANS (@ians_india) August 9, 2024