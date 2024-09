દાદા-દાદીને સરકારની મોટી ભેટ, રૂ. 5 લાખ સુધીની મફત સારવાર

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં બુધવારે મળેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. હવે દેશમાં 70 વર્ષથી વધુ ઉંમરના દરેક વૃદ્ધને ‘પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના-આયુષ્માન ભારત’નો લાભ મળશે. અમીર-ગરીબનો ભેદ નહીં રહે, બલ્કે દરેકને તેના દાયરામાં લાવવામાં આવશે.

We are committed to ensuring accessible, affordable and top quality healthcare for every Indian. In this context, the Cabinet today has decided to further expand the ambit of Ayushman Bharat PM-JAY to provide health coverage for all citizens above 70 years. This scheme will…

