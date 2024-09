ગુજરાતને મળી વધુ એક સેમિકંડક્ટર યુનિટની ભેટ

વડાપ્રધાન મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠકે ઇન્ડિયા સેમિકંડકટર મિશન અંતર્ગત ગુજરાતના સાણંદમાં વધુ એક સેમિકંડકટર યુનિટની સ્થાપનાની મંજૂરી આપી છે. આ પ્લાન્ટ કેયન્સ સેમિકોન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા રૂપિયા 3300 કરોડના સૂચિત રોકાણ સાથે સ્થપાશે. રોજની 60 લાખ ચિપ્સનું ઉત્પાદન થવાની ક્ષમતા સાથેનો આ પ્લાન્ટ બનશે.મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાતમાં વાઇબ્રન્ટ સેમિકન્ડક્ટર ઇકોસિસ્ટમના નિર્માણને વેગ આપવાની પ્રતિબદ્ધતા સાથે વડાપ્રધાને આપેલી આ વધુ એક પ્લાન્ટની ભેટ માટે સમગ્ર ગુજરાત વતી વડાપ્રધાન મોદીનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો છે.

I thank Hon’ble PM Shri @narendramodi ji and Union Cabinet for giving approval to Kaynes semiconductor unit, to be set up in Sanand at the investment of ₹3300 crore.

This unit, with the capacity of 60 lakhs chips per day, will add yet more thrust to Gujarat’s fast-paced… pic.twitter.com/HaOHK6aGsO

— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) September 2, 2024