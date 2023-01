તુનિષાની માતાએ શીઝાન પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ

ટીવી એક્ટ્રેસ તુનીષા શર્માના મોતના મામલામાં અભિનેતા શીજાન ખાન જેલમાં છે. અભિનેત્રીની માતાએ પણ શીજાન પર ઘણા ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. તુનીષાની માતાએ શીજાન પર તેની પુત્રીને માર મારવા અને તેની પુત્રીને તેની પાસેથી લઈ જવા જેવા અનેક ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. તુનિષાની માતાએ ન્યૂઝ18 સાથેની ખાસ વાતચીતમાં કહ્યું કે તુનિષા મારાથી દૂર જઈ રહી છે. તેણે કહ્યું કે તુનીશાએ તેના મિત્રને કહ્યું હતું કે શીજને તેને સિગારેટ પીવાની આદત પાડી દીધી હતી.

#WATCH | Tunisha Sharma death case | Tunisha's mother Vanita Sharma plays a voice message from the late actress from Dec 21; says, "We shared a very good relationship…Sheezan's mother can't tell me about my relationship with her (Tunisha). I don't need to explain to anyone…" pic.twitter.com/TkEJc9ch7U

તુનીશાના મૃત્યુના દિવસનો ઉલ્લેખ કરતા તેણે કહ્યું કે તે દિવસે સેટ પર હતી ત્યારે બંને વચ્ચે શું થયું તે કોઈને ખબર નથી, તેણે કહ્યું કે તે હત્યા અથવા આત્મહત્યા હોઈ શકે છે. આ સાથે તુનીશાની માતાએ પણ કહ્યું કે કંઈક ખોટું થયું છે, તે આત્મહત્યા કરનારાઓમાં નથી.

TV actor Tunisha Sharma death case | It could be a suicide or a murder. I say this because Sheezan took her to a hospital far away. There were hospitals 5 minutes from the set. Why not take her to a closer one? She was breathing&could've been saved: Tunisha's mother Vanita Sharma pic.twitter.com/SU2aAgOZsE

