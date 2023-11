સલમાન ખાનની ‘ટાઈગર 3’માં ચાહકોને મળશે ડબલ સરપ્રાઈઝ

સલમાન ખાનની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ ‘ટાઈગર 3’ને લઈને ચાહકોનો ક્રેઝ ચરમસીમાએ છે. ભાઈજાનના ચાહકો તેની એક્શન ફિલ્મની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. જેમ જેમ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ નજીક આવી રહી છે તેમ દર્શકોની ઉત્તેજના પણ વધી રહી છે. દરમિયાન, તેની રિલીઝના થોડા દિવસો પહેલા, ફિલ્મ વિશે એક રસપ્રદ માહિતી સામે આવી છે. વાસ્તવમાં સલમાન ખાનની ‘ટાઈગર 3’માં દર્શકોને એક મોટું સરપ્રાઈઝ મળવા જઈ રહ્યું છે, જેની માહિતી એક ન્યૂઝ પોર્ટલ દ્વારા આપવામાં આવી છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, શાહરૂખ ખાન સિવાય આ ફિલ્મમાં અન્ય એક અભિનેતા કેમિયો રોલમાં જોવા મળશે. આ એક્ટર બીજું કોઈ નહીં પણ રિતિક રોશન છે. મતલબ કે હવે માત્ર પઠાણ જ નહીં પરંતુ કબીર પણ ટાઈગરને બચાવવા મેદાનમાં ઉતરશે.

One man army! Tiger is back.#Tiger3 in theatres on Sunday, 12th Nov. Releasing in Hindi, Tamil & Telugu.#KatrinaKaif | @emraanhashmi | #ManeeshSharma | @yrf | #YRF50 | #YRFSpyUniversepic.twitter.com/pqPaDGBvQF

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) November 3, 2023