6 ફેબ્રુઆરીએ દેશની સૌથી મોટી હેલિકોપ્ટર ફેક્ટરીનું PM મોદી કરશે ઉદ્ઘાટન

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 6 ફેબ્રુઆરીએ કર્ણાટકના તુમાકુરુમાં HAL ની હેલિકોપ્ટર ફેક્ટરી દેશને સોંપશે. 615 એકર જમીનમાં ફેલાયેલી આ ગ્રીનફિલ્ડ હેલિકોપ્ટર ફેક્ટરી દેશની તમામ હેલિકોપ્ટરની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે વન-સ્ટોપ ફેક્ટરી બનવાના હેતુથી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંરક્ષણ મંત્રાલયે કહ્યું કે આ ભારતની સૌથી મોટી હેલિકોપ્ટર બનાવવાની ફેક્ટરી છે. શરૂઆતમાં, આ ફેક્ટરી લાઇટ યુટિલિટી હેલિકોપ્ટર (LUH) નું ઉત્પાદન કરશે. LUH એ સ્વદેશી રીતે ડિઝાઇન કરાયેલ અને વિકસિત 3-ટન વર્ગનું સિંગલ એન્જિન મલ્ટીરોલ યુટિલિટી હેલિકોપ્ટર છે. જે ઉચ્ચ ગતિશીલતાના વિશિષ્ટ લક્ષણો ધરાવે છે.

PM Narendra Modi will visit Karnataka on 6th February. He will inaugurate India Energy Week 2023 in Bengaluru. Thereafter, he will dedicate to the nation the HAL helicopter factory at Tumakuru and also lay the foundation stone of various development initiatives: PMO (File pic) pic.twitter.com/tCgMmB8C14 — ANI (@ANI) February 4, 2023

સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે શરૂઆતમાં આ હેલિકોપ્ટર ફેક્ટરી દર વર્ષે લગભગ 30 હેલિકોપ્ટરનું ઉત્પાદન કરશે અને તબક્કાવાર રીતે તેને વધારીને 60 અને પછી 90 હેલિકોપ્ટર વાર્ષિક કરી શકાય છે. અગાઉ LUHનું ફ્લાઇટ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે અને તે લોન્ચ માટે તૈયાર છે. સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે લાઇટ કોમ્બેટ હેલિકોપ્ટર અને ભારતીય મલ્ટીરોલ હેલિકોપ્ટર જેવા હેલિકોપ્ટરનું ઉત્પાદન કરવા માટે તેનો વિસ્તાર કરવામાં આવશે. તેનો ઉપયોગ LCH, LUH, સિવિલ એડવાન્સ લાઇટ હેલિકોપ્ટર અને IMRH ના જાળવણી, સમારકામ અને ઓવરહોલ માટે પણ કરવામાં આવશે. સિવિલ LUH ની સંભવિત નિકાસ પણ આ ફેક્ટરીમાંથી કરવામાં આવશે.

The HAL plans to produce more than 1,000 helicopters in the range of 3-15 tonnes, with a total business of over Rs 4 lakh crores over a period of 20 years: Defence Ministry — ANI (@ANI) February 4, 2023

સંરક્ષણ મંત્રાલયે માહિતી આપી હતી કે HAL 20 વર્ષ દરમિયાન રૂ. 4 લાખ કરોડથી વધુના કુલ ટર્નઓવર સાથે 3-15 ટનની રેન્જમાં 1,000 હેલિકોપ્ટરનું ઉત્પાદન કરવાની યોજના ધરાવે છે. સંરક્ષણ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગાર પેદા કરવા ઉપરાંત, તુમાકુરુ હેલિકોપ્ટર ફેક્ટરી તેની CSR પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા મોટા પાયે સમુદાય-કેન્દ્રિત કાર્યક્રમો દ્વારા આસપાસના વિસ્તારોના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપશે. કંપની આ માટે નોંધપાત્ર રકમ ખર્ચ કરશે. નોંધપાત્ર રીતે, તુમાકુરુ કર્ણાટકની રાજધાની બેંગ્લોરથી લગભગ 70 કિલોમીટર દૂર છે.