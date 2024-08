શ્રદ્ધા કપૂર અને રાજકુમાર રાવની ફિલ્મ ‘સ્ત્રી 2’ એ બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી છે. રિલીઝ થઈ ત્યારથી આ ફિલ્મ અપેક્ષા કરતાં વધુ કમાણી કરી રહી છે. ગ્રાન્ડ ઓપનિંગ પછી હોરર-કોમેડી ફિલ્મ ‘સ્ત્રી 2’ એ વીકેન્ડ પર પણ જંગી કમાણી કરીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ફિલ્મને દર્શકોનો જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. 15મી ઓગસ્ટના ખાસ અવસર પર રિલીઝ થયેલી ‘સ્ત્રી 2’એ કમાણીના મામલામાં ઝંડો લગાવ્યો છે. ‘સ્ત્રી 2’ને વીકેન્ડની રજાનો પૂરો લાભ મળ્યો છે. ફિલ્મે વીકેન્ડમાં શાનદાર કમાણી કરી છે. ફિલ્મના ચોથા દિવસનું કલેક્શન પણ સામે આવ્યું છે, જે અપેક્ષા કરતાં ઘણું સારું છે.

Call it a STORM or a TSUNAMI or a TYPHOON… #Stree2 records a SENSATIONAL extended weekend… The two major #Hindi films that released alongside it [#KhelKhelMein, #Vedaa] were severely impacted by the #Stree2 wave.#Stree2 has hit a DOUBLE CENTURY [₹ 200 cr NBOC] in just *4… pic.twitter.com/C5PtOHqUoI

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 19, 2024