PM મોદી મણિપુર હિંસા પર પહેલીવાર બોલ્યા

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ​​બુધવારે રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પર તેમના ભાષણમાં ઘણા મહિનાઓથી હિંસાથી પીડિત મણિપુરનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે સરકાર મણિપુરમાં સ્થિતિને સામાન્ય બનાવવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે લોકોએ મણિપુરના મુદ્દે આગમાં બળતણ ન ઉમેરવું જોઈએ. 18મી લોકસભાની રચના બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મણિપુર હિંસા અંગે પહેલીવાર નિવેદન આપ્યું છે.

ગઈકાલે લોકસભામાં પીએમ મોદીના સંબોધન દરમિયાન, મણિપુર હિંસા પર નિવેદનની માંગ સાથે વિપક્ષ દ્વારા સતત હંગામો થયો હતો. પરંતુ બુધવારે રાજ્યસભામાં પીએમ મોદીએ મણિપુરની સ્થિતિ પર કહ્યું કે સરકાર મણિપુરમાં સ્થિતિ સામાન્ય બનાવવાના પ્રયાસો કરી રહી છે. મણિપુરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી હિંસાની ઘટનાઓ સતત ઘટી રહી છે.

Our government has been constantly striving to normalise the situation in Manipur.

More than 11 thousand FIRs were filed in connection to the incidents that happened, and over 500 people were arrested.

We must also note that incidents of violence in Manipur are continually… pic.twitter.com/r5BgnRX2WO

— BJP (@BJP4India) July 3, 2024