અમિતાભ બચ્ચનથી લઈ અક્ષય કુમાર સહિતના સ્ટાર્સે ઝાકિર હુસૈનને અર્પી શ્રદ્ધાંજલિ

મુંબઈ: પ્રખ્યાત તબલાવાદક ઉસ્તાદ ઝાકિર હુસૈનનું સોમવારે સવારે અમેરિકાના સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં અવસાન થયું. અમેરિકામાં રહેતા 73 વર્ષીય તબલાવાદકને હૃદય સંબંધિત સમસ્યાને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ઝાકિર લગભગ 2 અઠવાડિયા સુધી હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા, પરંતુ રવિવારે તેની તબિયત વધુ ખરાબ થઈ ગઈ, ત્યારબાદ તેને ICUમાં રાખવામાં આવ્યા હતાં. ઝાકિર હુસૈનના નિધનના સમાચારથી સમગ્ર દેશને આઘાત લાગ્યો છે. પ્રખ્યાત તબલાવાદકના નિધન પર બોલિવૂડ સ્ટાર્સે પણ શોક વ્યક્ત કર્યો છે. અમિતાભ બચ્ચનથી લઈને કરીના કપૂર સુધી, બી-ટાઉનના ઘણા સ્ટાર્સે ઝાકીરના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો અને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.

આ સેલેબ્સે અર્પી શ્રદ્ધાંજલિ

અમિતાભ બચ્ચને X પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં તેમણે લખ્યું,’એક ખૂબ જ દુઃખદ દિવસ…’ આ પછી તેણે પોતાના બ્લોગ પર ઝાકિર હુસૈનને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને લખ્યું,’એક પ્રતિભા.. એક અજોડ માસ્ટર.. એક અપૂરી ખોટ.. ઝાકિર હુસૈન.’કરીના કપૂર ખાને ઝાકિર હુસૈનનો એક ફોટો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યો છે, જેમાં તે કરીનાના પિતા અને દિગ્ગજ અભિનેતા રણધીર કપૂર સાથે જોવા મળે છે. ફોટો શેર કરતી વખતે તેણે લખ્યું,’હંમેશા માસ્ટર’. મલાઈકા અરોરાએ તબલા વાદકની તસવીર પણ શેર કરી અને લખ્યું- ‘રેસ્ટ ઇન પીસ લિજેન્ડ.’

અક્ષય કુમાર-અનુપમ ખેરે પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી

Very pained to know about the sad demise of Ustad Zakir Hussain Saab. He was truly a treasure for our country’s musical heritage. Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/a5TWDMymfZ

— Akshay Kumar (@akshaykumar) December 16, 2024