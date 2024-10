શિવસેના નેતા ઉદ્ધવ ઠાકરેની તબિયત બગડી

શિવસેનાના નેતા ઉદ્ધવ ઠાકરેની તબિયત લથડી છે. પ્રી-પ્લાન વિગતવાર તપાસ માટે તે આજે એચએન રિલાયન્સ હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યો હતો, જ્યાં ડોક્ટરોની સલાહ પર તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે તેમના પુત્ર અને પૂર્વ રાજ્ય મંત્રી આદિત્ય ઠાકરેએ તેમના સમર્થકો સાથે નવીનતમ અપડેટ શેર કરી છે.

This morning, Uddhav Thackeray ji did a pre planned detailed check up at the Sir HN Reliance Hospital.

With your best wishes, All is well, and he is fully ready to get to work and serve the people.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) October 14, 2024