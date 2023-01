BCCIની સમીક્ષા બેઠકમાં અનેક મહત્વના નિર્ણયોને મંજૂરી

મુંબઈમાં BCCIની સમીક્ષા બેઠક પૂરી થઈ ગઈ છે. આ સમીક્ષા બેઠકમાં ઘણા મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. આ સાથે જ ODI વર્લ્ડ કપ પહેલા વર્ક લોડ મેનેજમેન્ટ અને ખેલાડીઓની ઈજા પર એક પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ સિવાય BCCIએ સમીક્ષા બેઠકમાં 20 ખેલાડીઓના નામ શોર્ટલિસ્ટ કર્યા છે, જેઓ આગામી ODI વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો ભાગ હશે. જો કોઈ ખેલાડી ઈજામાંથી સાજા થઈને ટીમમાં પાછો ફરે છે તો તેણે પહેલા યો-યો ટેસ્ટ અને ડેક્સા ટેસ્ટ પાસ કરવી પડશે.

BCCI to hold meeting with head coach Dravid to review India's T20 WC performance: sources

Read @ANI Story | https://t.co/PWnahWzo4c#BCCI #cricket #RahulDravid #TeamIndia #IndianCricketTeam pic.twitter.com/be5EfCLBWi

— ANI Digital (@ani_digital) January 1, 2023