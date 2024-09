ભારત સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રમાં મોટો દાવ રમશે

સેમિકન્ડક્ટર આજે તમારી અને અમારી જરૂરિયાત બની ગયું છે અને તે ભવિષ્યની સૌથી મહત્વપૂર્ણ જરૂરિયાતોમાંની એક બનવા જઈ રહ્યું છે. તેથી ભારત આ ક્ષેત્રમાં મોટી દાવ રમવા જઈ રહ્યું છે અને PM નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ​​આ અંગે મોટી જાહેરાત કરી છે. સેમિકોન ઈન્ડિયા 2024ને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અમારું સપનું છે કે વિશ્વના દરેક ઈલેક્ટ્રોનિક્સમાં ભારતમાં બનેલી ચિપ હોય.

आज भारत का मंत्र है – increase the number of chips produced in India. इसलिए हमने semiconductor manufacturing को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं।

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશમાં સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રોકાણની હાકલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે જો ભારતને વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલામાં સ્થાન બનાવવું હોય તો તેના માટે સ્પર્ધાત્મક બનવું એક મહત્વપૂર્ણ શરત છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે સેમિકન્ડક્ટર સ્માર્ટફોનથી લઈને ઈલેક્ટ્રિક વાહનો અને AI સુધી દરેક વસ્તુનો આધાર છે.

Bharat has 3-dimensional power…

1. Reformist govt

2. Growing manufacturing base

3. Aspirational market

With this 3D base, I am certain that the semiconductor industry in India will thrive.

