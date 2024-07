એસ જયશંકરે ચીનના વિદેશ મંત્રી સાથે મુલાકાત કરી

વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર તેમના ચીની સમકક્ષ વાંગ યીને મળ્યા હતા. તેમણે આ બેઠક આસિયાન વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક દરમિયાન યોજી હતી. જેમાં તેમણે દ્વિપક્ષીય સંબંધોને સ્થિર કરવા માટે વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (LAC) અને અગાઉના કરારોનું સંપૂર્ણ સન્માન સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. આ મહિને બીજી વખત મળેલા બંને નેતાઓએ સૈનિકોને પાછા ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે કડક માર્ગદર્શિકા આપવાની જરૂરિયાત પર પણ સહમતિ દર્શાવી હતી. જયશંકરે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કર્યું હતું કે, “આજે વિએન્ટિયનમાં CPC પોલિટબ્યુરોના સભ્ય અને (ચીનના) વિદેશ પ્રધાન વાંગ યીને મળો. અમારા દ્વિપક્ષીય સંબંધો અંગે ચર્ચા ચાલુ રહી. સરહદ પરની સ્થિતિ ચોક્કસપણે અમારા સંબંધોની સ્થિતિ પર પ્રતિબિંબિત કરશે.

Met with CPC Politburo member and FM Wang Yi in Vientiane today.

Continued our ongoing discussions about our bilateral relationship. The state of the border will necessarily be reflected on the state of our ties.

Agreed on the need to give strong guidance to complete the… pic.twitter.com/pZDRio1e94

