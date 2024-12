મેલબોર્ન એરપોર્ટ પર હંગામો! કોહલી કોના પર ગુસ્સે થયો?

વિરાટ કોહલી વિશે એક આશ્ચર્યજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. મેલબોર્ન એરપોર્ટ પર કોહલી સાથે વિવાદ થયો હતો. રિપોર્ટ્સ અનુસાર વિરાટ મેલબોર્ન એરપોર્ટ પર હાજર ટીવી પત્રકારો પર ગુસ્સે થઈ ગયો હતો. કોહલીએ વિનંતી કરી હતી કે ફોટોગ્રાફ્સ કે વીડિયો ન લેવામાં આવે. પરંતુ તેમ છતાં તે વીડિયો બનાવવાને લઈને નારાજ થઈ ગયો. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ટેસ્ટ સીરીઝની ચોથી મેચ મેલબોર્નમાં રમાવાની છે.

Ahead of the Boxing Day Test,Virat Kohli was seen confronting the Australian media at the Melbourne Airport due to the presence of cameras allegedly being directed at his family. He requested the media not to click his kids without asking him. #ViratKohli #BGT Video: Channel 7 pic.twitter.com/eTku0GINV7

વાસ્તવમાં ટીમ ઈન્ડિયા ગુરુવારે બ્રિસબેનથી મેલબોર્ન પહોંચી હતી. એરપોર્ટ પર વિદેશી મીડિયાના ઘણા પત્રકારો હાજર હતા. ETના એક સમાચાર મુજબ કોહલીનો પરિવાર પણ મેલબોર્ન પહોંચી ગયો છે. અહીં તેમણે પત્રકારોને ફોટો કે વીડિયો ન લેવા વિનંતી કરી હતી. પરંતુ તેઓ આ માટે સંમત ન હતા. આનાથી કોહલી નારાજ થઈ ગયો અને તેણે આ અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી. કોહલીએ કહ્યું, “હું મારા બાળકો સાથે પ્રાઈવસી ઈચ્છું છું. મારી સંમતિ વિના તમે ફિલ્માંકન નહીં કરી શકો.

Australian media is the worst media, they did not waste any time in proving this.

Today when Virat Kohli was at the airport, a journalist came and started filming Kohli’s family without permission.

Then Kohli also appeared angry.

Media people, improve yourself.#ViratKohli pic.twitter.com/FSosHTAXBk

— Gaurav Cricket (@GauravCricket16) December 19, 2024