ODI વર્લ્ડ કપના શેડ્યૂલ પર રોહિત શર્માની આવી પ્રતિક્રિયા, જાણો શું કહ્યું ‘હિટમેને’

ક્રિકેટની સૌથી મોટી મેગા ઈવેન્ટ એટલે કે ICC 2023 ODI વર્લ્ડ કપનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ટૂર્નામેન્ટની પ્રથમ મેચ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઈંગ્લેન્ડ અને રનર્સ અપ ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા તેની પ્રથમ મેચ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 8 ઓક્ટોબરે ચેન્નાઈમાં રમશે. આ દરમિયાન 2023 ODI વર્લ્ડ કપના શેડ્યૂલ પર ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માની પ્રતિક્રિયા આવી છે. જાણો તેણે શું કહ્યું.

ભારતીય કપ્તાન રોહિત શર્માએ કહ્યું, ઘર પર વર્લ્ડ કપ રમવો તે એક શાનદાર અનુભવ હશે. ભારત 12 વર્ષ પહેલા અહીં જીત્યું હતું અને હું જાણું છું કે દેશભરના ચાહકો આ વખતે અમારા મેદાનમાં પ્રવેશવાની રાહ જોઈ શકતા નથી. હિટમેને વધુમાં ઉમેર્યું, “આ વર્લ્ડ કપ ખૂબ જ સ્પર્ધાત્મક બનવા જઈ રહ્યો છે કારણ કે હવે રમત બદલાઈ ગઈ છે. ટીમો પહેલા કરતાં વધુ સકારાત્મક ઉર્જા સાથે રમી રહી છે. આ બધું વિશ્વભરના ચાહકો માટે સારી વાત છે જેઓ ઘણા લોકો માટે આતુર છે. ઉત્તેજક સમય. વચન આપેલ ક્ષણો.. અમે આ ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં સારી તૈયારી કરવા અને અમારું શ્રેષ્ઠ આપવા માટે આતુર છીએ.”

Proud moment for India! Hosting the ICC Men’s Cricket World Cup for the fourth time is an incredible honor. With 12 cities as the backdrop, we’ll showcase our rich diversity and world-class cricketing infrastructure. Get ready for an unforgettable tournament! #CWC2023 @ICC @BCCI pic.twitter.com/76VFuuvpcK

