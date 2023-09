રામનાથ કોવિંદે ‘વન નેશન વન ઈલેક્શન’ને લઈને આપ્યા મોટા સમાચાર, આ તારીખે યોજાશે પ્રથમ બેઠક

‘એક રાષ્ટ્ર, એક ચૂંટણી’ને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સમિતિના અધ્યક્ષ અને પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદનું કહેવું છે કે સમિતિની પ્રથમ બેઠક 23 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ યોજાશે. તાજેતરમાં ‘એક દેશ એક ચૂંટણી’ને લઈને ઘણી ચર્ચા થઈ રહી છે. આ માટે કેન્દ્ર સરકારે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદની અધ્યક્ષતામાં એક સમિતિની રચના કરી છે, જે એક સાથે ચૂંટણી કરાવવાની રૂપરેખા નક્કી કરશે. અધ્યક્ષ ઉપરાંત, સમિતિના અન્ય 7 સભ્યોમાં અમિત શાહ, અધીર રંજન ચૌધરી, ગુલામ નબી આઝાદ, એનકે સિંહ, સુભાષ કશ્યપ, હરીશ સાલ્વે અને સંજય કોઠારીનો સમાવેશ થશે.

VIDEO | “The first meeting (of ‘One Nation, One Election’ committee) will take place on September 23,” says former President Ram Nath Kovind. pic.twitter.com/4GRXJ8n7MV

