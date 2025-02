PM મોદીએ બાગેશ્વર ધામમાં કહ્યું – આ એકતાનો મહાન કુંભ છે…

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે મધ્યપ્રદેશના બાગેશ્વર ધામમાં પોતાના સંબોધન દરમિયાન કહ્યું હતું કે આ મહાકુંભ આવનારી સદીઓ સુધી એકતાનો મહાકુંભ રહેશે. મહાકુંભ હવે પૂર્ણતા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં, કરોડો લોકોએ સ્નાન કરી સંતોના દર્શન કર્યા છે. આ મહાકુંભ આવનારી સદીઓ સુધી એકતાનો મહાકુંભ રહેશે. લોકો સેવાની ભાવનામાં રોકાયેલા છે; આજે હું બધા સફાઈ કર્મચારીઓને આદરપૂર્વક સલામ કરું છું.

