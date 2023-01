નેપાળ વિમાન દુર્ઘટના પર PM મોદીએ વ્યક્ત કર્યું દુઃખ

નેપાળમાં રવિવારે પોખરા એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ કરતી વખતે એક પેસેન્જર પ્લેન નદીની ખીણમાં તૂટી પડ્યું હતું. આ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 68 લોકોના મોત થયા છે. આ પ્લેનમાં પાંચ ભારતીય નાગરિકો સહિત 72 લોકો સવાર હતા. આ વિમાન દુર્ઘટના પર શોક વ્યક્ત કરતા પીએમ મોદીએ ટ્વિટ કર્યું છે.

Pained by the tragic air crash in Nepal in which precious lives have been lost, including Indian nationals. In this hour of grief, my thoughts and prayers are with the bereaved families. @cmprachanda @PM_nepal_

