PM નરેન્દ્ર મોદીએ સમુદ્રમાં પ્રાચીન દ્વારકાના દર્શન કર્યા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રવિવારે ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેમણે દ્વારકામાં સુદર્શન સેતુનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, જે દેશનો સૌથી લાંબો કેબલ સપોર્ટ બ્રિજ છે. એટલું જ નહીં, PM મોદીએ ઊંડા સમુદ્રમાં પાણીની અંદર જઈને દ્વારકા જ્યાં ડૂબેલું શહેર છે ત્યાં પૂજા કરી હતી. આ અનુભવે ભારતના આધ્યાત્મિક અને ઐતિહાસિક મૂળ સાથે દુર્લભ અને ઊંડા જોડાણની ઓફર કરી. આ પ્રાચીન શહેર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલું છે અને ભવ્યતા અને સમૃદ્ધિનું કેન્દ્ર રહ્યું છે.

To pray in the city of Dwarka, which is immersed in the waters, was a very divine experience. I felt connected to an ancient era of spiritual grandeur and timeless devotion. May Bhagwan Shri Krishna bless us all. pic.twitter.com/yUO9DJnYWo

— Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2024