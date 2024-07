મનુ ભાકરે ઈતિહાસ રચ્યો, PM મોદીએ અભિનંદન પાઠવ્યા

ભારતે પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં પહેલો મેડલ જીત્યો છે. મનુ ભાકરે 10 મીટર એર પિસ્તોલ સ્પર્ધામાં બ્રોન્ઝ માટે લક્ષ્ય રાખીને ભારતનો પ્રથમ મેડલ જીત્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મનુ ભાકરને તેમની સિદ્ધિને અદ્ભુત ગણાવીને અભિનંદન પાઠવ્યા છે. મનુ ભાકર ઓલિમ્પિકમાં મેડલ જીતનારી દેશની પ્રથમ મહિલા શૂટર બની છે.

A historic medal!

Well done, @realmanubhaker, for winning India’s FIRST medal at #ParisOlympics2024! Congrats for the Bronze. This success is even more special as she becomes the 1st woman to win a medal in shooting for India.

An incredible achievement!#Cheer4Bharat

— Narendra Modi (@narendramodi) July 28, 2024