પશ્ચિમ બંગાળના નરેન્દ્રપુરમાં ફેક્ટરીમાં ગેસ લીક થતા અફરાતફરી

પશ્ચિમ બંગાળના નરેન્દ્રપુર સ્થિત એક ફેક્ટરીમાં સોમવારે ગેસ લીકેજ થયો હતો. તીવ્ર ગૂંગળામણ સાથેનો ગેસ આસપાસના વિસ્તારોમાં ફેલાઈ ગયો છે. ગેસ ગળતર અંગે ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ ત્રણ ફાયર એન્જિન સ્થળ પર તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનામાં બે ફાયરમેનની તબિયત પણ લથડી છે. જેમને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.

South 24 Parganas, West Bengal | Ammonia gas leaked at a cold drink plant in Kamalgazi, today

The fire is under control now. The fire brigade has done a good job. 4 fire tenders are still present at the spot: TK Dutta, District Fire Officer pic.twitter.com/nGMoA681lq

— ANI (@ANI) November 21, 2022