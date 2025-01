પ્રજાસત્તાક દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ સરકારે પદ્મ વિભૂષણ અને પદ્મ ભૂષણ પુરસ્કારોની જાહેરાત કરી છે. સરકારે પ્રખ્યાત લોક ગાયિકા શારદા સિંહાને મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. બીજી તરફ, સાધ્વી ઋતંભરાને પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવશે.

કેન્દ્ર સરકારે પદ્મ વિભૂષણ અને પદ્મ ભૂષણ પુરસ્કારોની જાહેરાત કરી છે. આ વખતે સરકાર દેશના 7 હસ્તીઓને પદ્મ વિભૂષણ અને 19 વ્યક્તિઓને પદ્મ ભૂષણ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરશે. ૭ પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કાર વિજેતાઓમાંથી ૩ ને મરણોત્તર એવોર્ડ મળ્યો છે. આમાં બિહારના પ્રખ્યાત લોક ગાયિકા શારદા સિંહા, જાપાનના પ્રખ્યાત કાર ઉત્પાદક સુઝુકીના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન ઓસામુ સુઝુકી અને એમ ટી વાસુદેવન નાયરનો સમાવેશ થાય છે.

Padma Awards 2025 announced

💠91 year old acclaimed Conservationist & Author, famous for his multiple books and dictionaries on wildlife- Maruti Bhujangrao Chitampalli

💠Journalist who has dedicated himself to the welfare of Musahar Community in Bhojpur- Bhim Singh Bhavesh… pic.twitter.com/XQNanzIG7P

— PIB India (@PIB_India) January 25, 2025