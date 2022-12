‘…નહીં તો એવું તોફાન આવશે, જેને તમે કાબૂમાં નહીં રાખી શકો’ : ફારુક અબ્દુલ્લા

નેશનલ કોન્ફરન્સના વડા ફારુક અબ્દુલ્લાએ સોમવારે કહ્યું હતું કે 2018ની પંચાયત ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવો એ “મોટી ભૂલ” હતી અને પાર્ટીએ ભવિષ્યમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરની દરેક ચૂંટણીમાં ભાગ લેવો જોઈએ. આ દરમિયાન તેમણે વિવાદાસ્પદ શબ્દો બોલતા કહ્યું કે તેઓ સેના અને સરકારને કહેવા માંગે છે કે ચૂંટણીમાં હસ્તક્ષેપ ન કરો, નહીં તો એવું તોફાન આવશે જેને તમે કાબૂમાં રાખી શકશો નહીં.

I went to the village&asked a shopkeeper who told me that soldiers had said not to come near (voting) machines,otherwise,they would break our legs. I want to tell Army & govt not to interfere in polls, otherwise there will be a storm that you will not be able to control: NC chief pic.twitter.com/mNSYpAJIc6

— ANI (@ANI) December 5, 2022