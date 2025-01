ભારતમાં લાઈવ કોન્સર્ટ માટે ઘણી તકો છે : PM મોદી

PM મોદી મંગળવારે ઓડિશા પહોંચ્યા, જ્યાં તેમણે ‘ઉત્કર્ષ ઓડિશા-મેક ઇન ઓડિશા’ પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ તાજેતરમાં મુંબઈ અને અમદાવાદમાં આયોજિત બ્રિટિશ બેન્ડ કોલ્ડપ્લે કોન્સર્ટની સફળતા અંગે પણ ચર્ચા કરી. તેમણે કહ્યું કે, કોલ્ડપ્લે કોન્સર્ટની સફળતા દર્શાવે છે કે ભારતમાં લાઇવ કોન્સર્ટ માટે ઘણી તકો છે.

ઓડિશામાં કોન્ક્લેવને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું, છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં તમે મુંબઈ અને અમદાવાદમાં યોજાયેલા કોલ્ડપ્લે કોન્સર્ટની અદ્ભુત તસવીરો જોઈ હશે. આ ભારતમાં લાઈવ કોન્સર્ટ માટે કેટલો અવકાશ છે તેનો પુરાવો છે.

પ્રધાનમંત્રીએ કોન્સર્ટ ઇકોનોમીના ફાયદાઓ ગણાવ્યા

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, વિશ્વના મહાન કલાકારો પણ ભારત તરફ આકર્ષિત થઈ રહ્યા છે. કોન્સર્ટ અર્થતંત્ર પણ પ્રવાસનને વેગ આપે છે અને મોટી સંખ્યામાં રોજગારીની તકોનું સર્જન કરે છે. હું રાજ્યો અને ખાનગી ક્ષેત્રને એક સુસંગઠિત અર્થતંત્ર માટે જરૂરી માળખાગત સુવિધાઓ અને કૌશલ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા વિનંતી કરું છું.

India is moving on a path of development driven by the aspirations of crores of people.

The aspiration of India is the power of our country.

In the last decade, the country has witnessed the benefit of empowering crores of people, and Odisha represents the same aspiration.

-… pic.twitter.com/V3KuDkstvZ

— BJP (@BJP4India) January 28, 2025