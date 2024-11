CM હેમંત સોરેનના PAના ઘરે IT વિભાગના દરોડા

રાંચીઃ ઝારખંડમાં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં થોડાક જ દિવસનો સમય બાકી છે, ત્યારે CM હેમંત સોરેનના પર્સનલ સચિવ (PA) સુનીલ શ્રીવાસ્તવના નિવાસસ્થાને તથા તેમની સાથે જોડાયેલા લોકોને આવકવેરા વિભાગના દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. આ દરોડા રાંચીમાં સાત તથા જમશેદપુરમાં નવ સ્થળોએ ચાલી રહ્યા હોવાની માહિતી મળી છે. આ દરોડાને ચૂંટણી સાથે સાંકળીને જોવામાં આવે છે. ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગને સૂચના છે કે હવાલાના માધ્યમથી રૂપિયાની લેણદેણ થઈ છે.

ઝારખંડમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં રાંચીમાં ITની મોટી કાર્યવાહી થઈ હતી. CM હેમંત સોરેનના પર્સનલ સેક્રેટરી રાંચીના અશોકનગરમાં રહે છે. સુનીલ શ્રીવાસ્તવ CM હેમંત સોરેનના અંગત સચિવ હોવાની સાથે જ ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાના કેન્દ્રીય સમિતિના સભ્ય અને પાર્ટીના સ્ટાર પ્રચારક પણ છે.

VIDEO | IT raids at the residence of Sunil Srivastav, a close aide of Jharkhand CM Hemant Soren, in Ashok Nagar, Ranchi.

