મોદી સરકારનો નિર્ણયઃ વન રેન્ક વન પેન્શન સ્કીમમાં કરવામાં આવ્યું રિવિઝન

શુક્રવારે એક મોટો નિર્ણય લેતા મોદી કેબિનેટે વન રેન્ક વન પેન્શન સ્કીમમાં સુધારો કર્યો છે. વિગતવાર માહિતી આપતાં કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે વન રેન્ક વન પેન્શનમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે અને અગાઉ 20.60 લાખ પેન્શનધારકોને આ યોજનાનો લાભ મળતો હતો, પરંતુ હવે સુધારા બાદ 25 લાખ લોકોને લાભ મળશે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે 8500 કરોડનો બોજ સરકાર પર પડશે.

Union Cabinet, headed by PM Modi, approves the revision of pension of Armed Forces pensioners and family pensioners under One Rank One Pension (OROP) from July 1, 2019. pic.twitter.com/EpdzFg7KtY

સરકારે એક અખબારી યાદીમાં માહિતી આપી હતી કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય કેબિનેટે વન રેન્ક વન પેન્શન (OROP) હેઠળ સંરક્ષણ દળોના કર્મચારીઓ/કૌટુંબિક પેન્શનરોના પેન્શનના આગામી સુધારાને મંજૂરી આપી છે. હવે સંરક્ષણ દળોના પેન્શનરો/કૌટુંબિક પેન્શનરોને OROP દરખાસ્ત મુજબ ઉન્નત પેન્શન મળશે.

સરકારે જણાવ્યું કે આ લાભ યુદ્ધ વિધવાઓ અને વિકલાંગ પેન્શનરો સહિત પરિવારના પેન્શનધારકોને પણ આપવામાં આવશે. આનાથી યુવાનો સશસ્ત્ર દળોમાં જોડાવા માટે આકર્ષિત થશે. સરકારે એમ પણ કહ્યું કે તે OROP હેઠળ સંરક્ષણ દળના કર્મચારીઓ/કૌટુંબિક પેન્શનરોના પેન્શનમાં સુધારો કરવા માટે ભારત સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને પરિપૂર્ણ કરશે. સરકારે કહ્યું કે બાકીની રકમ ચાર અર્ધવાર્ષિક હપ્તામાં ચૂકવવામાં આવશે.

Union Cabinet has taken a decision on the revision of the pension of Armed Forces Pensioners & family pensioners under the One Rank One Pension with effect from July 01, 2019. More than 25.13 lakh veterans will be benefitted from this decision: Union minister Anurag Thakur pic.twitter.com/ceRCuBtW7K

