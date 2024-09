દાદાસાહેબ ફાળકેને મળ્યા બાદ મિથુન થયા ભાવુક

મિથુન ચક્રવર્તીને પ્રતિષ્ઠિત દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. 8 ઓક્ટોબરે 70માં નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ સમારોહમાં તેમને આ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવશે. મિથુન ચક્રવર્તી માટે આ એવોર્ડની જાહેરાત કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કરી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રએ પણ અભિનેતાને અભિનંદન પાઠવ્યા છે. તેણે X પર પોસ્ટ શેર કરીને મિથુન ચક્રવર્તીને અભિનંદન પાઠવ્યા છે. આ સિવાય એવોર્ડની જાહેરાત થતાની સાથે જ મિથુન ચક્રવર્તીએ પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી.

પીએમ મોદીએ વખાણ કર્યા

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ પોસ્ટ શેર કરીને લખ્યું, ‘મને ખુશી છે કે મિથુન ચક્રવર્તીને ભારતીય સિનેમામાં તેમના અનન્ય યોગદાન માટે પ્રતિષ્ઠિત દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. તે એક સાંસ્કૃતિક પ્રતિક છે જેમની પેઢીઓથી તેમના બહુમુખી પ્રદર્શન માટે પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. તેમને અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ.

Delighted that Shri Mithun Chakraborty Ji has been conferred the prestigious Dadasaheb Phalke Award, recognizing his unparalleled contributions to Indian cinema. He is a cultural icon, admired across generations for his versatile performances. Congratulations and best wishes to… https://t.co/aFpL2qMKlo

