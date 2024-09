Meerutમાં ત્રણ માળનું મકાન ધરાશાયી, અનેક લોકો દટાયા

ઉત્તર પ્રદેશના મેરઠ જિલ્લામાં એક મોટો અકસ્માત થયો છે. શહેરની ઝાકિર કોલોનીમાં વરસાદના કારણે ત્રણ માળનું મકાન ધરાશાયી થયું છે. તેમાં એક જ પરિવારના 9 લોકો દટાયા હોવાની માહિતી મળી રહી છે. લોહિયા નગર વિસ્તારની ઝાકિર કોલોની શેરી નંબર સાતમાં આવેલું આ ત્રણ માળનું મકાન એક વૃદ્ધ મહિલા નાફોનું છે. નાફોના બે પુત્રો સાજીદ અને ગોવિંદા 35 વર્ષ જૂના આ મકાનમાં તેમની પત્ની અને બાળકો સાથે રહે છે.

#Meerut : in Meerut, UP Due to rain, a house collapsed due to rain in Zakir Colony of Lohia Nagar police station area. Many people are buried under the debris.. Rescue operation is going on #Meerut #buildingcollapse #rescue #BreakingNews #rainalert

@Uppolice @meerutpolic pic.twitter.com/c3rvSXOjNt

— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) September 14, 2024