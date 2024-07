નીતિ આયોગની બેઠકમાં ભારતને વિકસિત બનાવવા પર વિચાર મંથન

નીતિ આયોગની બેઠકમાં વિકસિત ભારત અંગેના વિઝન દસ્તાવેજના કેટલાક અંશો રાખવામાં આવ્યા હતા. જેમાં 2047 સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે શું જરૂરી છે અને ભારત આ તરફ કેવી રીતે આગળ વધશે તે સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. બેઠકમાં પીએમ મોદીએ ગામડાઓને ગરીબી દૂર કરવા માટે લક્ષ્ય નક્કી કરવા આહ્વાન કર્યું છે. પીએમ માને છે કે જિલ્લાઓ વિકાસનું વાહન બનવું જોઈએ.

