એક્સાઇઝ પોલિસી કેસ : મનીષ સિસોદિયાની 12 મે સુધી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી લંબાવવામાં આવી

સીબીઆઈ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહેલી એક્સાઈઝ પોલિસી કેસમાં દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે AAP નેતા અને દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાની ન્યાયિક કસ્ટડી 12 મે સુધી લંબાવી છે. દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્ય પ્રધાન મનીષ સિસોદિયાને CBI દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહેલા એક્સાઇઝ કેસમાં તેમની ન્યાયિક કસ્ટડીની મુદત પૂરી થવા પર ગુરુવારે રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

