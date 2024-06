મંધાનાએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ફટકારી સતત બીજી સદી

સ્મૃતિ મંધાનાએ તોફાની પ્રદર્શન કર્યું અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીની બીજી મેચમાં સદી ફટકારી. મંધાનાએ સતત બીજી મેચમાં સદી ફટકારી છે. મહિલા ક્રિકેટમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી રમાઈ રહી છે. મંધાનાએ બુધવારે ઐતિહાસિક ઇનિંગ રમી હતી. તેણે સદીની મદદથી ઘણા રેકોર્ડ તોડ્યા હતા. ભારત માટે સૌથી વધુ ODI સદી ફટકારવાના મામલે મંધાના સંયુક્ત રીતે ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે.

An India batter closes in on the🔝of the Women’s Batting Rankings.

Details ⬇️https://t.co/Ckd8N6MP2m

— ICC (@ICC) June 18, 2024