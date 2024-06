અમિત શાહે ફરી સંભાળ્યો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીનો ચાર્જ

મોદી કેબિનેટ 3.0માં પોર્ટફોલિયોના વિભાજન બાદ હવે વિવિધ વિભાગોના મંત્રીઓએ પોતાનો ચાર્જ સંભાળવાનું શરૂ કરી દીધું છે. જ્યારે વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે વિદેશ મંત્રાલયનો ચાર્જ સંભાળ્યો છે, જ્યારે અશ્વિની વૈષ્ણવે રેલ્વે મંત્રીનો ચાર્જ સંભાળ્યો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહે ગૃહ મંત્રી તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. અગાઉ, તેમણે દિલ્હી સ્થિત રાષ્ટ્રીય પોલીસ સ્મારક ખાતે ફરજની લાઇનમાં જીવ ગુમાવનારા પોલીસકર્મીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.

Under the stewardship of PM Shri @narendramodi Ji, I reassumed charge of the Ministry of Home Affairs today. The MHA will remain committed to the security of the nation and its people, as it always has been. Modi 3.0 will take its efforts for India’s security to the next level… pic.twitter.com/o6VWIr76VY

— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) June 11, 2024