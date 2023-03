કાયદા મંત્રીએ કહ્યું- રાહુલ ગાંધીએ દેશનું અપમાન કર્યું

કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ ગુરુવારે રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું અને તેમની પાસેથી માફી માંગવાની માંગ કરી. જણાવી દઈએ કે લંડનમાં રાહુલ ગાંધીના નિવેદન બદલ ભાજપ માફી માંગે તેવી માંગ કરી રહી છે. આ મુદ્દે ગૃહમાં ભારે હોબાળો થઈ રહ્યો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, રાહુલ ગાંધી ગુરુવારે સંસદમાં આવી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી કિરેન રિજિજુએ રાહુલ ગાંધી પાસે માફી માંગવાની માંગ કરી હતી.

કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રીએ શું કહ્યું?

રિજિજુએ કહ્યું કે જો રાહુલ ગાંધી કહે છે અને તેનાથી કોંગ્રેસને મુશ્કેલી થાય છે તો અમારે તેની સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી, પરંતુ જો તે દેશને બદનામ કરે છે તો દેશના નાગરિક તરીકે અમે ચૂપ રહી શકીએ નહીં. લંડન સેમિનારમાં રાહુલ ગાંધીએ જે કહ્યું તેના માટે રાહુલ ગાંધીએ માફી માંગવી જોઈએ. તેમણે લોકતંત્ર, ન્યાયતંત્ર અને દેશનું અપમાન કર્યું છે. દેશ વિરુદ્ધ બોલનારાઓ સામે અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ.

If Rahul Gandhi says something and Congress gets into trouble because of that, we have nothing to do with it. But if he defames our country, then as the citizens of this country, we can’t be quiet: Kiren Rijiju, Union Minister pic.twitter.com/D8vxGZO7VU

— ANI (@ANI) March 16, 2023