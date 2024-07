કેદારનાથમાં ફરી મોટી દુર્ઘટના, વાદળ ફાટ્યાં

ઉત્તરાખંડમાં ફરી એકવાર કુદરતનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે. કેદારનાથમાં વાદળ ફાટ્યા બાદ ભારે તારાજી સર્જાવાની આશંકા છે. બુધવારે રાત્રે વાદળ ફાટવાને કારણે સોનપ્રયાગમાં મંદાકિની નદીનું જળસ્તર અચાનક ઘણું વધી ગયું છે. લીંચોલીમાં વાદળ ફાટવાના સમાચાર મળ્યા બાદ એસડીઆરએફ, જિલ્લા પોલીસ, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સહિત તમામ તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે. કેદારનાથ ધામમાં 150-200 શ્રદ્ધાળુઓ ફસાયા હોવાની આશંકા છે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર કેદારનાથ પદયાત્રી માર્ગ પર ભીમ બાલીના ગડેરા ખાતે વાદળ ફાટવાની ઘટના બની હતી. વાદળ ફાટવાની સાથે સ્થળ પર ભૂસ્ખલન પણ થયું હતું. ભારે પથ્થરોના કાટમાળને કારણે લગભગ 30 મીટરનો વૉકિંગ પાથ ક્ષતિગ્રસ્ત થયો છે. તકેદારીના પગલારૂપે રાહદારી માર્ગ પરનો વાહન વ્યવહાર બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. ભીમ બલીમાં લગભગ 150 થી 200 શ્રદ્ધાળુઓ ફસાયેલા છે. હજુ સુધી કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી.

Markets and hotels are being vacated due to Heavy flooding in #Kedarnath Gauri kund, india 🇮🇳

31 July,2024#UttarakhandRains pic.twitter.com/TQvnzmjSr7

— Weather monitor (@Weathermonitors) July 31, 2024