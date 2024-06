બંગાળ રેલ અકસ્માત : રેલમંત્રી પહોંચ્યા ઘટના સ્થળે

પશ્ચિમ બંગાળના ન્યૂ જલપાઈગુડી નજીક આવેલા રંગપાની સ્ટેશન પર સોમવારે સવારે એક મોટો ટ્રેન અકસ્માત થયો હતો. અહીં જલપાઈગુડીમાં મુસાફરોથી ભરેલી કંચનજંગા એક્સપ્રેસ ગુડ્સ ટ્રેન સાથે અથડાઈ હતી. ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે કંચનજંગા એક્સપ્રેસના ઘણા ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા. આમાં ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે અને અનેક લોકોના મોત થયા છે.



અશ્વિની વૈષ્ણવ ટ્રેન અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા લોકોને મળ્યા હતા

કાંચનજંગા એક્સપ્રેસ દુર્ઘટના બાદ કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ઉત્તર બંગાળ મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાં ટ્રેન દુર્ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા લોકોને મળ્યા હતા. અકસ્માત સ્થળની મુલાકાત લીધા બાદ અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, અકસ્માત પાછળના કારણોની તપાસ કરવામાં આવશે. કંચનજંગા એક્સપ્રેસ દુર્ઘટના બાદ કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે અકસ્માત સ્થળની મુલાકાત લીધા બાદ જણાવ્યું હતું કે, રેલવે સુરક્ષા આયોગ સંપૂર્ણ તપાસ કરશે. બચાવ કામગીરી પૂરી થઈ ગઈ છે અને હવે પુનઃસ્થાપન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે, આ મુખ્ય લાઇન છે. અમે કારણ ઓળખીશું અને ભવિષ્ય માટે યોગ્ય નિવારક પગલાં લઈશું.

ટ્રેન દુર્ઘટના વચ્ચે મમતા બેનર્જીએ રેલવે કર્મચારીઓના પેન્શનનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો

કંચનજંગા એક્સપ્રેસ ટ્રેન દુર્ઘટના પર પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કહ્યું, રેલવે મંત્રાલય મુસાફરોની સુવિધાઓની પરવા નથી કરતા. તેઓ રેલ્વે અધિકારીઓ, રેલ્વે એન્જિનિયરો, રેલ્વે ટેક્નિકલ સ્ટાફ અને કામદારોની પણ કાળજી લેતા નથી. તેઓ પણ મુશ્કેલીમાં છે કે ચૂંટણી કેવી રીતે હેક કરવી, તેમને રેટરિક માટે વધુ સમય આપવો જોઈએ.

રેલવેએ 10 લાખ રૂપિયાના આર્થિક વળતરની જાહેરાત કરી

રેલ્વેએ જલપાઈગુડી ટ્રેન દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા મુસાફરોના પરિવારોને 10-10 લાખ રૂપિયાની આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરી છે. ગંભીર રીતે ઘાયલોને 2.5 લાખ રૂપિયા અને ઓછા ઘાયલોને 50,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ટ્વીટ કરીને આ જાણકારી આપી.

પીએમ મોદીએ શોક વ્યક્ત કર્યો

પીએમ મોદીએ ટ્રેન દુર્ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, પશ્ચિમ બંગાળમાં ટ્રેન દુર્ઘટના દુઃખદ છે. જેમણે તેમના પ્રિયજનોને ગુમાવ્યા છે તેમના પ્રત્યે સંવેદના. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઘાયલો જલ્દીથી જલ્દી સ્વસ્થ થઈ જાય. અધિકારીઓ સાથે વાત કરી પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો. અસરગ્રસ્તોની મદદ માટે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ ઘટના સ્થળે રવાના થઈ ગયા છે.

The railway accident in West Bengal is saddening. Condolences to those who lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. Spoke to officials and took stock of the situation. Rescue operations are underway to assist the affected. The Railways Minister Shri… — Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2024

રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ શોક વ્યક્ત કર્યો

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ દુર્ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે, પશ્ચિમ બંગાળના દાર્જિલિંગમાં અકસ્માતને કારણે થયેલા મૃત્યુના સમાચાર અત્યંત દુઃખદાયક છે. મારા વિચારો અને પ્રાર્થના શોકગ્રસ્ત પરિવારો સાથે છે. તે ઘાયલોની ઝડપથી સ્વસ્થતા અને બચાવ કાર્યની સફળતા માટે કામના કરે છે.

કંચનજંગા એક્સપ્રેસ ટ્રેન દુર્ઘટના પર, કોંગ્રેસના નેતા કાર્તિ પી ચિદમ્બરમે કહ્યું, આ સરકારે દેખાડા અને અહંકારી પ્રોજેક્ટ્સનું વળગણ છોડી દેવું જોઈએ અને રેલ સુરક્ષા અને મુસાફરોની સુવિધાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. તે વારંવાર જોવા મળ્યું છે કે સુરક્ષા પ્રોટોકોલનો ભંગ કરવામાં આવ્યો છે. વડા પ્રધાને પાછલા કાર્યકાળના રેલ્વે પ્રધાનના મુદ્દાને પુનરાવર્તિત કર્યો, પરંતુ અમને રેલ્વેનું સંચાલન કરવાની રીતમાં ફેરફારની જરૂર છે.”

રેલ મંત્રીએ જવાબદારી લેવી અને રાજીનામું આપવું જોઈએ

કંચનજંગા એક્સપ્રેસ દુર્ઘટના પર આરજેડી નેતા મીસા ભારતીએ કહ્યું, “આ ટ્રેન દુર્ઘટના ખૂબ જ દુઃખદ છે. હું એવા પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરું છું જેમણે પોતાના પ્રિયજનોને ગુમાવ્યા છે, હું તેમની સાથે છું. ભગવાન તેમને શક્તિ આપે. સરકાર પગલાં લે. આની સામે.” આ મામલાની સંપૂર્ણ તપાસ થવી જોઈએ અને રેલ્વે મંત્રીએ જવાબદારી સ્વીકારીને રાજીનામું આપવું જોઈએ.