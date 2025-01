જસપ્રીત બુમરાહ ICC મેન્સ ટેસ્ટ ક્રિકેટર ઓફ ધ યર બન્યો

27 જાન્યુઆરીના રોજ ICC એ મેન્સ ટેસ્ટ ક્રિકેટર ઓફ ધ યરની જાહેરાત કરી. જસપ્રીત બુમરાહએ આ એવોર્ડ જીત્યો છે. તેમને ICC મેન્સ ટેસ્ટ ક્રિકેટર ઓફ ધ યર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. જસપ્રીત બુમરાહે વર્ષ 2024માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. ઈંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ અને બાંગ્લાદેશ ઉપરાંત, તેણે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. હવે આ ખેલાડીએ ICC એવોર્ડ્સમાં પોતાની છાપ છોડી દીધી છે.

Dominating the bowling charts in 2024, India’s spearhead Jasprit Bumrah has been crowned ICC Men’s Test Cricketer of the Year 💥#ICCAwards pic.twitter.com/h8Ppjo2hrv

— ICC (@ICC) January 27, 2025